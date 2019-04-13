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شؤون فلسطينية

حنا: لن يستسلم الفلسطينيون للمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس

حنا: لن يستسلم الفلسطينيون للمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن المؤامرة التي تتعرض لها مدينة القدس لا يمكن وصفها بالكلمات فهنالك استهداف للحجر والبشر وتزييف للتاريخ وتطاول على الهوية الحقيقية للمدينة المقدسة ، فكل شيء عربي فلسطيني اسلامي او مسيحي مستهدف ومستباح في هذه المدينة المباركة التي نعتبرها كفلسطينيين عاصمتنا الروحية والوطنية وحاضنة اهم مقدساتنا الاسلامية والمسيحية .

وأكد ان النشاطات الاستيطانية مستمرة ومتواصلة في المدينة المقدسة وهنالك عمليات نهب وسرقة ممنهجة للعقارات والاوقاف في القدس والتي يراد لها ان تتحول بشكل كلي الى مدينة يهودية في ظل الحالة العربية الراهنة حيث ان بعض العرب فقدوا بوصلتهم واصبحوا جزءا من هذا المشروع الذي يستهدف مدينة القدس والشعب الفلسطيني بشكل عام .

وقال "المقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة لن يستسلموا للمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس وهويتها العربية الفلسطينية ولن يكونوا متفرجين مكتوفي الايدي امام ما يرتكب من تجاوزات بحق هذه المدينة المقدسة التي تسرق منا في كل يوم وتستهدف هويتها العربية الفلسطينية في كل حين" .

وأوضح بالقول يؤسفنا ويحزننا الواقع العربي الحالي حيث باتت ظاهرة التطبيع منتشرة هنا وهناك وحيث الاموال العربية تغدق بغزارة على المشاريع الاستعمارية الهادفة الى تصفية قضيتنا وتدمير الوطن العربي .

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