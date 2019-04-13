شاهد: افتتاح المعرض الرابع لحمام الزينة فـي غزة

رام الله - دنيا الوطنافتتح عدد من هواة تربية الطيور في قطاع غزة، المعرض الرابع لطيور حمام الزينة، عرض فيه أنواع مختلفة من الطيور.وشهد المعرض الرابع، والذي أقيم بمدينة غزة، إقبالاً كبيرًا من تجار الطيور، وبعض المواطنين وهواة تربية الحمام، حيث أكد منظمو المعرض، أن الفكرة تأتي لإطلاع المجتمع على أنواع الحمام الموجودة في فلسطين، والمستوردة من الخارج.