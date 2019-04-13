عربي

الكشف عن مكان إقامة "عمر البشير"

الكشف عن مكان إقامة "عمر البشير"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة سودانية، أن الرئيس السابق، عمر البشير، يخضع للإقامة الجبرية، داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وقالت صحيفة (الانتباهة) السودانية، اليوم السبت، إنها حصلت على معلومات من مصادر موثوقة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله، ووصيته للمجلس العسكري.

وأكدت الصحيفة أن "اللجنة الأمنية سحبت الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكرياً، يقومون حاليا بحراسة مقر إقامته الجبرية، داخل أسوار القيادة العامة للجيش".

وأضافت: "المفتش العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح برهان، والفريق أول عمر زين العابدين، ولواء آخر في الجيش، ذهبوا إلى البشير، فجر أمس الأول، الخميس، في مقر إقامته، حيث وجدوه في المسجد الملحق ببيت الضيافة، يستعد لأداء صلاة الصبح".

ولفتت المصادر "بعد صلاة الفجر، جلس مبعوثو اللجنة الأمنية العليا مع البشير، وأبلغوه أن اللجنة تشعر بخطورة الأوضاع في البلاد، ويخشون من خروجها عن نطاق السيطرة، وأن اللجنة قررت تولي السلطة لفترة محددة، وأنه سيكون تحت الإقامة الجبرية".

وأضافت المصادر "البشير قابل الأمر بهدوء، وقال لهم خير.. فقط أوصيكم على البلاد والشريعة، ثم انصرفوا".

أخبار ذات صلة

مشاهد عجيبة لأسراب &#34;صراصير&#34; تغزو الحرم النبوي وشوارع المدينة المنورة

مشاهد عجيبة لأسراب "صراصير" تغزو الحرم النبوي وشوارع المدينة المنورة

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية &#34;إرهابية&#34; في سيناء

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية "إرهابية" في سيناء

المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلابا ولن نسلم البشير للجنائية ونتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين

المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلابا ولن نسلم البشير للجنائية ونتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

الشاب &#34;صافي&#34; يُناشد حسين الشيخ سُرعة نقله خارج غزة بسبب سوء حالته

الشاب "صافي" يُناشد حسين الشيخ سُرعة نقله خارج غزة بسبب سوء حالته

حنا: لن يستسلم الفلسطينيون للمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس

حنا: لن يستسلم الفلسطينيون للمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس

شاهد: افتتاح المعرض الرابع لحمام الزينة فـي غزة

شاهد: افتتاح المعرض الرابع لحمام الزينة فـي غزة

(يونسكو) يختتم جلسات تدريبية لمسؤولي السلامة الإعلامية

(يونسكو) يختتم جلسات تدريبية لمسؤولي السلامة الإعلامية

الشرطة: 36 ألف مسافر عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 169 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 36 ألف مسافر عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 169 مطلوباً الأسبوع الماضي

أسرى فلسطين: 6 آلاف أسير يحتاجون لكل أشكال التضامن

أسرى فلسطين: 6 آلاف أسير يحتاجون لكل أشكال التضامن

خالد يدعو مكاتب المقاطعة العربية لحظر نشاط شركة (إير.بي. إن.بي) على أراضيها

خالد يدعو مكاتب المقاطعة العربية لحظر نشاط شركة (إير.بي. إن.بي) على أراضيها

2271 متقدماً لامتحان التوظيف في مديرية التربية بقلقيلية

2271 متقدماً لامتحان التوظيف في مديرية التربية بقلقيلية

منوعات

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

طليقة جوني ديب &#34;تفضحه&#34; بهذه الصور

طليقة جوني ديب "تفضحه" بهذه الصور

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى وتنهار

ابنة ناهد شريف تزور قبر والدتها للمرة الأولى وتنهار

وفاة فنان كوميدي على المسرح بعد إلقائه &#34;نكتة&#34; وفاته

وفاة فنان كوميدي على المسرح بعد إلقائه "نكتة" وفاته

دوللي شاهين: لهذا السبب أنشر صوري بالبكيني

دوللي شاهين: لهذا السبب أنشر صوري بالبكيني

أنغام تتخلص من لقب &#34;ضرة&#34; رسمياً

أنغام تتخلص من لقب "ضرة" رسمياً

جورج كلوني يُعلق على أحداث السودان.. هذا ماطالب به بعد سقوط البشير

جورج كلوني يُعلق على أحداث السودان.. هذا ماطالب به بعد سقوط البشير

&#34;فين البطانة ياطاهرة&#34;.. هل انتهى عصر الجرأة لدى رانيا يوسف بعد ظهورها بالحجاب؟

"فين البطانة ياطاهرة".. هل انتهى عصر الجرأة لدى رانيا يوسف بعد ظهورها بالحجاب؟

شاهد ماذا حدث للفنانين أثناء تشييع جنازة محمود الجندي؟

شاهد ماذا حدث للفنانين أثناء تشييع جنازة محمود الجندي؟

عربي

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة