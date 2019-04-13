دولي

الرئيس البرازيلي: "يمكن الصفح" عن جرائم الهولوكوست

الرئيس البرازيلي: "يمكن الصفح" عن جرائم الهولوكوست
الرئيس البرازيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه "يمكن الصفح" عن جرائم الهولوكوست، ولكن يجب عدم نسيانها.

جاءت تصريحاته خلال اجتماع مع قساوسة إنجيليين في ريو دي جانيرو، في حين حظي بتصفيق من الحضور، عند إدلائه بها.

وقال: "يمكننا أن نسامح، ولكن لا يمكننا أن ننسى، أولئك الذين ينسون ماضيهم، محكوم عليهم بألا يكون لهم مستقبل. يجب أن نتحرك لضمان ألا يكرر الهولوكوست نفسه"، وفق ما نقل موقع (i24NEWS).

وأثار بولسونارو المثير للجدل، ضجة الأسبوع الماضي، حينما صرّح لدى خروجه من متحف "ياد فشيم"، لذكرى الهولوكوست في القدس على هامش زيارته لإسرائيل، بأن "النازيين كانوا يساريين". وتربط بولسونارو علاقة طيبة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليميني. 

وكان بولسونارو قد اتخذ من نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، دعاية انتخابية له، وكاد أن يفي بها، لولا معارضة شديدة من الدول العربية، التي حال تهديدها دون ذلك. 

وأدى فوز الرئيس البرازيل إلى تحريك بلاده بشكل حاد إلى اليمين، بعد أربع انتخابات متتالية، تم فيها انتخاب مرشحين من حزب "العمال" اليساري. 

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