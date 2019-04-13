شؤون فلسطينية

الغول: الاعتداء على المواطن "صافي" وفقدانه لبصره يتقاطع مع أساليب الاحتلال

الغول: الاعتداء على المواطن "صافي" وفقدانه لبصره يتقاطع مع أساليب الاحتلال
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنه من الجريمة، أن تتعدى الأجهزة الأمنية سواءً في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، على أي مواطن وتكسر إرادته، مهما كانت الأسباب.

وتحدث الغول لـ"دنيا الوطن"، عن موقف الشعبية حول الاعتداء الذي طال المواطن محمد صافي، ما أدى لفقدانه للبصر، قائلًا: إن هذا السلوك يتقاطع مع أساليب الاحتلال الإسرائيلي، في معاملته للفلسطينيين، مضيفًا: "لا يجوز أن يُلاحق أي مواطن فلسطيني، إلا وفقًا للقانون، فكل هذه الممارسات بما في ذلك الاعتداء على المسيرات بالضفة وغزة".

وأضاف: لا بد أن يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات، وتظهيرهم، حتى يكونوا عبرة لمن يفكر بالاعتداء على الناس وكرامتهم، وليس فقط تشكيل لجان تحقيق.

وفيما يخص الشأن السياسي، قال الغول: إن الجبهة لا ترى أن حكومة محمد اشتية، قد تُضيف جديدًا، يُساهم في إنهاء الانقسام، بل الجبهة لم تشارك في أي حكومة سابقة، ارتباطاً بالقيود التي عليها، وفق الاتفاقيات الموقعة، وما لم تتغير وظيفة الحكومة فالجبهة لن تُشارك.

وأوضح أن الحكومة تعكس بُعدًا انفصاليًا، ولن يكون لها دور جدّي في قطاع غزة، كما لن تتمكن من تنفيذ ما أعلنت عنه، بما في ذلك إجراء الانتخابات، لأنه في ظل الانقسام، من الصعب توقع حصول انتخابات.

وختم الغول حديثه، قائلًا: إن هذا الأمر يتطلب الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية جدّيّة، تعمل على إجراء انتخابات شاملة، من خلال أداة فلسطينية واحدة.

شاهد تصريحات كايد الغول لـ"دنيا الوطن"..

 

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