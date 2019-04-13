أوقاف غزة تُحدد تسعيرة عُمرة شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، السبت، عن تسعيرة العُمرة لرحلة 28/4/2019، بالتوافق مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.وقالت لجنة الحج والعمرة بالوزارة في بيان لها: إن التسعيرة لموعد هذه الرحلة هي 890 ديناراً أردنياً فقط.وأشارت إلى أن هذه الرحلة تتضمن الأسبوع الأخير من شهر شعبان، والأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك فقط.وذكرت اللجنة أنها بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة؛ لتحديد تسعيرة تتناسب مع الظروف الصعبة التي يحياها سكان قطاع غزة.وطالبت جميع شركات الحج العمرة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة، والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين.