2271 متقدماً لامتحان التوظيف في مديرية التربية بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أدى (2271) متقدماً ومتقدمة صباح اليوم السبت، اختبار إشغال الوظائف الأكاديمية والإدارية في مديرية تربية قلقيلية للعام 2019-2010، من ضمن (52155) تقدموا للامتحان على مستوى الوطن.
وقال مدير الدائرة الفنية في تربية قلقيلية خضر عودة، "إنه تم توزيع المتقدمين على (10) قاعات في مدينة قلقيلية، لتقديم الامتحان في (65) تخصصاً مختلفاً، في الوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا ورياض الأطفال.
أدى (2271) متقدماً ومتقدمة صباح اليوم السبت، اختبار إشغال الوظائف الأكاديمية والإدارية في مديرية تربية قلقيلية للعام 2019-2010، من ضمن (52155) تقدموا للامتحان على مستوى الوطن.
وقال مدير الدائرة الفنية في تربية قلقيلية خضر عودة، "إنه تم توزيع المتقدمين على (10) قاعات في مدينة قلقيلية، لتقديم الامتحان في (65) تخصصاً مختلفاً، في الوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا ورياض الأطفال.
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