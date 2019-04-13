مجدلاني هجوم ترامب على الجنائية الدولية تحريض وتدخل بعملها لمحاربة دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية، "مهدداً إياها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن"، بلطجة سياسية، تعكس إرادة إدارة ترامب لاستبدال القوانين الدولية، بقرارات وقوانين خاصة أمريكية.وقال مجدلاني هذه السياسة هي تحريض واضح وصريح، وتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصاً في الملف الفلسطيني على خلفية شكاوى قدمتها دولة فلسطين للمحكمة، تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين.وأضاف مجدلاني، إدارة ترامب تلاحق كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعمل على توفير الحماية بعد الشراكة التامة مع الاحتلال، وكذلك محاولة منها للتأثير على المحكمة الدولية، ووقف أية إجراءات قد تتخذ ضد دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي حيال ذلك، لا مبرر له، ويُعتبر موافقة على شل القانون الدولي، والشرعية الدولية.وتابع مجدلاني: إن إدارة ترامب تسعى على الصعيد الدولي إلى معاقبة كل دولة تقف إلى جانب دولة فلسطين في الهيئات الدولية الأممية، كما تعمل على محاربة وتهديد كل منظمة دولية، تنضم دولة فلسطين إليها.واستدرك قائلاً على المحكمة الرد على هجوم ترامب، بسرعة إنجاز الملفات المقدمة من دولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال.