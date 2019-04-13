شؤون فلسطينية

نقل الأسير المضرب عن الطعام خالد فراج إلى عيادة السجن

نقل الأسير المضرب عن الطعام خالد فراج إلى عيادة السجن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير خالد جمال فراج، المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ نحو عشرين يوماً إلى عيادة السجن، إثر تردي حالته الصحية، وجرى إعطاؤه الجلوكوز وإعادته إلى غرفته.

وتلقت أسرة الأسير فراج اتصالاً هاتفياً من أسرى سجن (النقب) أمس الجمعة، أبلغوها بذلك.

وناشدت عائلة الأسير فراج، المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر للتدخل من أجل التعرف على حالته الصحية، وتمكين محامين من زيارته، والعمل على إنقاذ حياته.

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