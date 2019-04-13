بدران: التطبيع خدمة مجانية للاحتلال وخذلان لشعبنا الفلسطيني وطعنة بظهر المقاومة





وقال في تغريدة عبر (تويتر): إن "التطبيع مرفوض بكل صوره وأشكاله ومن أي جهة، سواءً أكانت رسمية أو فردية، مشدداً على أن التطبيع جريمة بالمعنى الوطني، وسقوط بالمعنى الأخلاقي وغباء بالمعنى السياسي، وجبن بالمعنى الرجولي، التطبيع شر محض".



وأكد بدران، أن التطبيع هو خدمة مجانية للاحتلال، وخذلان لشعبنا الفلسطيني، وطعنة في ظهر المقاومة.

رام الله - دنيا الوطنتحدث عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران، عن ملف التطبيع مع إسرائيل.