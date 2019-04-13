ملادينوف: على إسرائيل ألا تستخدم القوة المميتة إلا كحل أخير





وقال ملادينوف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أتقدم بأحر التعازي لعائلة الطفل الفلسطيني ميسرة، الذي قُتل بالرصاص بالأمس، بإطلاق النار الإسرائيلي في احتجاجات غزة".





وتابع: "يجب على إسرائيل معايرة استخدام القوة، حتى لا تستخدم القوة المميتة إلا كحل أخير، وتحت تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة".





واستشهد الطفل أبو شلوف (17 عاماً) إثر إطلاق الاحتلال النار عليه شرقي جباليا أمس الجمعة، في مسيرات العودة وكسر الحصار.

رام الله - دنيا الوطنعلّق مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم السبت على استشهاد الطفل ميسرة أبو شلوف، برصاص الاحتلال شرقي جباليا أمس الجمعة، خلال مسيرات العودة.