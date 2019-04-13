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مشاهد عجيبة لأسراب "صراصير" تغزو الحرم النبوي وشوارع المدينة المنورة

مشاهد عجيبة لأسراب "صراصير" تغزو الحرم النبوي وشوارع المدينة المنورة
توضيحية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور، تظهر انتشارًا كثيفًا لصراصير الليل، في الحرم المدني الشريف. كما ظهر خلال المقاطع، أسراب من الصراصير تغزو المنازل، وبعض الأحياء في منطقة المدينة المنورة.

وواصلت الفرق المختصة بأمانة منطقة المدينة المنورة عمليات الرش ومكافحة الحشرات والآفات في ردهات المسجد النبوي الشريف، ضمن الحملة التي أطلقتها الأمانة مؤخراً لمكافحة الحشرات والآفات بمختلف محافظات ومدن المنطقة.

وكانت الأمانة قد أطلقت خلال اليومين الماضيين حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والآفات، تنفذ خلالها فرق النظافة وإصحاح البيئة عمليات الرش والنظافة المكثفة لمكافحة الحشرات، بمختلف المحافظات والمدن التابعة لمنطقة المدينة المنورة.


 



 



 





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