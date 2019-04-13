شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي 3 شبان من بيت أمر لمقابلة مخابراته بالخليل

الاحتلال يستدعي 3 شبان من بيت أمر لمقابلة مخابراته بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمت ثلاثة شبان بلاغات؛ لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منطقة صافا ببلدة بيت أمر، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، وسلمت الشبان: مازن حسين الطيط، ومؤيد حسن الطيط، وصقر إبراهيم صبارنة، "استدعاءات" لمراجعة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل المدينة الشمالي "جورة بحلص"، وعلى مداخل بلدات حلحول وسعير، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

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