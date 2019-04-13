بحر: لا خلافات بيننا وبين اشتية لكن حكومته باطلة

قال أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، إنه لا يعتبر الرئيس محمود عباس، رئيسًا للشعب الفلسطيني، لأن ولايته منتهية منذ العام 2009، مشيرًا إلى أن كل ما يصدر عنه غير قانوني، بما في ذلك إعلان تشكيل الحكومة الثامنة عشرة، اليوم السبت.وأكد بحر، في حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن كل ما يفعله أبو مازن، يعتبر تخبطاً سياسياً، بما في ذلك، حل المجلس التشريعي، وأيضًا فرض الإجراءات بغزة، وكذلك إقالة حكومة، والاتيان بأخرى، متابعًا: "أبو مازن سيتحمل المسؤولية كاملة، بسبب قراراته".وأوضح أنه لا عداوة شخصية بينهم وبين محمد اشتية، رئيس الحكومة المُكلف، والتي سيعلن عنها اليوم، قائلًا: "الأفعال التي يقومون بها في قيادة السلطة، مخالفة للقانون والدستور، لأن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وما يحدث الآن هو انفرادية في القرار".وفي قضية التطبيع الإسرائيلي- العربي، قال إن من يُساهم بالتطبيع من قبل الدول العربية، يُعطي إسرائيل الضوء الأخضر، للاستمرار في عنجهيتها، وقتلها للفلسطينيين، لذا فالرسالة للحكام العرب وأحرار العالم، أن التطبيع مضرة للشعب الفلسطيني، ويجب وقفه على كل المستويات.ودعا بحر، المُطبعين إلى أن يُعلنوا توبتهم أمام شعوبهم، وأمام العالم، ثم بعد ذلك لا بد من محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.