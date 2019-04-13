دولي

الزعيم الكوري الشمالي يُمهل أمريكا حتى نهاية العام بملف بلاده

الزعيم الكوري الشمالي يُمهل أمريكا حتى نهاية العام بملف بلاده
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أمهل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واشنطن حتى نهاية العام الجاري؛ لتغيير موقفها من بلاده، وقال: إن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة، زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق.

وأوضح كيم، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أنه لن يكون مهتماً بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة نهجاً صحيحاً في علاقتها مع بلاده.

وقال كيم: "ما يتعين على الولايات المتحدة فعله، هو أن تتوقف عن الطريقة التي تحسب بها الأمور حالياً، وأن تأتي لنا بحسابات جديدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأولى في سنغافورة في حزيران/ يونيو الماضي، والثانية في هانوي في شباط/ فبراير الماضي، لكنهما فشلا في الاتفاق على رفع العقوبات الأمريكية عن بيونغ يانغ، مقابل تخليها عن برامجها النووية والصاروخية.

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