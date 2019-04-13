شاهد: أمريكي يُشعل النار بسترته أمام البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطنقالت شبكة (فوكس نيوز): إن رجلاً أشعل النار في سترته أمام البيت الأبيض، أمس الجمعة، في حين أظهر تسجيل مصور، الشرطة وهي تحيط برجل يرقد على الأرض.وقال جهاز أمن الرئاسة، وفق الشبكة، إنه يتعامل مع "حادث أمني طبي" عند السياج الشمالي للبيت الأبيض.