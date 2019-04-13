حكومة اشتية تؤدي اليمين الدستورية مساءً وجدل حول أسماء الوزراء



وأكد عضو المجلس الثوري في فتح، أنه تم إشعار بعض الوزراء بتكليفهم رسمياً؛ ليكونوا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، لافتاً إلى أنه لا يوجد استحداث وزارة خاصة بالشباب، كما تم تداول ذلك ببعض وسائل الإعلام.







هذا، وعلمت "دنيا الوطن" من مصادر مُطلعة، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية،عقدا ليلة الخميس اجتماعاً حاسماً، يتعلق بملف الحكومة المقبلة.







وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، إن الاجتماع ناقش القائمة النهائية لوزراء الحكومة المقبلة، لافتةً إلى أن الوزارات السيادية بالحكومة لم تُحسم بعد.







وأوضحت المصادر، أن الوزارات السيادية التي لم تُحسم هي: "الخارجية والمالية والداخلية"، إلى جانب الأوقاف والشؤون الدينية والزراعة والتمكين والريادة.





وأشارت المصادر، إلى أن حركة فتح أكدت مجدداً على توصياتها المتعلقة باستبدال وزيري المالية شكري بشارة والخارجية رياض المالكي بالحكومة المقبلة؛ الأمر الذي لم يؤدِ إلى حسم ملف تلك الوزارتين.





وأكدت المصادر، أن نصري أبو جيش، ورياض العطاري، وزيران ممثلان عن فصيليهما بالحكومة المقبلة؛ إلا أن العطاري يرفض تولي وزارة الزراعة، ويطالب بوزارة التنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن عضو المجلس الثوري لفتح، رائد رضوان، سيكون مستشاراً لرئيس الوزراء.





ونوهت المصادر، إلى أن الرئيس عباس، طلب عدم انضمام أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة للحكومة المقبلة؛ إلا أنه تم التوافق على استثناء أحمد مجدلاني، وتكليفه بوزارة التنمية الاجتماعية.





وحسب المصادر، فإن اسم الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، تردد كثيراً لتولي وزارة الثقافة، منوهةً إلى أن ترجيحات كبيرة تشير إلى توليه المنصب.





ولفتت المصادر، إلى أن نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، مي كيلة، ستتولى وزارة الصحة، مبينةً أن الوزراء، سيؤدون اليمين الدستورية يوم السبت في تمام الساعة السابعة بمقر المقاطعة بمدينة رام الله.





من ناحيته، كشف موقع (الجديد الفلسطيني)، عن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة، المُزمع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقال الموقع، وفقاً لمصادر لم يُسمها، إن رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، اقتصر دوره على اختيار ثلاثة خيارات لكل وزارة، بخلاف الوزارات المحسومة مسبقاً للفصائل.



وأوضح الموقع، أن التشكيلة الوزارية، سيتم عرضها على الرئيس محمود عباس، وهو الذي سيختار بدوره الأسماء المقترحة من قبل اشتية، لافتاً إلى أن عدد الوزارات، سيكون 22 وزارة، بالإضافة إلى وزارتين بلا حقائب.





وحسب الموقع، فإن الأسماء المطروحة هي كالتالي:







- رئيس الوزراء: الدكتور محمد اشتية.- نائب رئيس الوزراء من غزة: الحج إسماعيل جبر، أو صبري صيدم.- وزير الداخلية: مسؤول جهاز الأمن الوقائي، زياد هب الريح، أو إسماعيل جبر في حال الموافقة على استمرار إشرافه على ملف المحافظين والقيادة العليا للقوات.- وزير الخارجية والمغتربين: تم التشاور مع ممثل فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور والسفير إبراهيم خريشة، حيث رفض كلاهما تولي المسؤولية، ومن المتوقع أن يتم إسناد وزارة الخارجية والمغتربين إلى الدكتور نبيل شعث.- وزير المالية والتخطيط: شكري بشارة، علماً أن رئيس الوزراء المكلف، طلب أن يكون رئيساً للوزراء وزيراً للمالية، ويُصّر على ذلك.- وزير العمل: (ممثل حزب الشعب)، نصري أبو جيش.