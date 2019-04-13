اتهامات أمريكية لروسيا بغزو فنزويلا

رام الله - دنيا الوطناتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، روسيا بغزو فنزويلا، والوقوف ضد قيادتها بلا أي إذن مسبق، وفي خرق لجميع المواثيق.وقال الوزير الأمريكي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "روسيا نفذت الغزو، لقد نفذته فعلاً، لقد وقفت ضد قيادة فنزويلا، وتدخلت هناك، وليس لديها الحق في القيام بذلك، لقد تدخلت بدون أي إذن، ليس لديها موافقة الشعب الفنزويلي على التواجد هناك، وهي تتواجد هناك كقوة معادية".وزعم بومبيو أن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد "هو الزعيم المنتخب شرعياً"، في حين أن روسيا "جاءت لدعم نيكولاس مادورو، الذي ليس إلا زعيماً سابقاً.وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس المنتخب، مادورو، والمعارضة (التي تسيطر على برلمان البلاد) بزعامة غوايدو.ويوم 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، نصب رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وأعلنت دول غربية عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة، اعترافها بغوايدو، فيما أكدت روسيا والصين وتركيا ودول أخرى عدة دعمها لمادورو بصفته رئيسا شرعياً لفنزويلا.وينفي الرئيس مادورو، وجود أزمة إنسانية في بلاده، متهماً الولايات المتحدة وحلفاءها باستغلال هذا الموضوع كذريعة للتدخل في شؤون فنزويلا من أجل الإطاحة بحكومتها الشرعية.