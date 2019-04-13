أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 13 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.57 شيكل.سعر صرف الدينار الأردني: 5.04 شيكل.سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.03 شيكل.سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.