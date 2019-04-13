عربي

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا

شاهد: ثلاث إصابات بقصف إسرائيلي في ريف حماة بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، استهدف أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف في ريف حماة.

وذكر مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، أقدم الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية، على تنفيذ ضربة جوية على أحد المواقع العسكرية باتجاه مدينة مصياف".

ولفت المصدر إلى أنه على الفور، تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية، وأسقطت بعضها قبل الوصول إلى أهدافها.

وبيّن المصدر، أن الاعتداء الإسرائيلي، أسفر عن تدمير بعض المباني، وإصابة ثلاثة مقاتلين بجروح.

 

أخبار ذات صلة

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

سياسي عربي ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية لمخابرات بلاده

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية &#34;إرهابية&#34; في سيناء

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية "إرهابية" في سيناء

المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلابا ولن نسلم البشير للجنائية ونتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين

المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلابا ولن نسلم البشير للجنائية ونتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

&#34;الصحة العالمية&#34;: لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

تعزيزات أمنية بالعاصمة الجزائرية تحسباً لتظاهرات رافضة لتعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً

تعزيزات أمنية بالعاصمة الجزائرية تحسباً لتظاهرات رافضة لتعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يوجه تهماً للطفل الجريح محمد التميمي وعائلته تطالب بتدخل دولي

الاحتلال يوجه تهماً للطفل الجريح محمد التميمي وعائلته تطالب بتدخل دولي

بحر: التطبيع العربي مع الاحتلال خيانة لقضيتنا وتاريخ نضالها

بحر: التطبيع العربي مع الاحتلال خيانة لقضيتنا وتاريخ نضالها

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تناقش تنفيذ برامج تعاون تنموية مشتركة بجنوب أفريقيا

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تناقش تنفيذ برامج تعاون تنموية مشتركة بجنوب أفريقيا

الحية: تفاهمات التهدئة مازالت قائمة والمطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا عمره

الحية: تفاهمات التهدئة مازالت قائمة والمطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا عمره

الهيئة العليا لمسيرات العودة تُسمي الجمعة المقبلة بـ &#34;يوم الأسير&#34;

الهيئة العليا لمسيرات العودة تُسمي الجمعة المقبلة بـ "يوم الأسير"

رضوان: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولن نهدأ حتى تحريرهم

رضوان: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولن نهدأ حتى تحريرهم

إصابة شاب بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابة شاب بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

كرينبول يشيد بدعم السعودية ثالث أكبر مانح لـ (أونروا)

كرينبول يشيد بدعم السعودية ثالث أكبر مانح لـ (أونروا)

منوعات

هل توفيت سميرة توفيق.. وما علاقة &#34;أهل الشر&#34;؟

هل توفيت سميرة توفيق.. وما علاقة "أهل الشر"؟

&#34;طلاق الليل يمحوه النهار&#34;.. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

"طلاق الليل يمحوه النهار".. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة &#34;المنار&#34; من دون حجاب

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة "المنار" من دون حجاب

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

&#34;رجع وجه أختك&#34;.. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

"رجع وجه أختك".. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

عربي

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

هل منعت السعودية الأذان عبر مكبرات الصوت؟

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية &#34;إرهابية&#34; في سيناء

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية "إرهابية" في سيناء

المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلابا ولن نسلم البشير للجنائية ونتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين

المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلابا ولن نسلم البشير للجنائية ونتعهد بمحاكمة قتلة المحتجين