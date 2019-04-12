بعد 24 ساعة من توليه المنصب.. رئيس المجلس الانتقالي بالسودان يتنحى

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المجلس الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، تنحيه عن منصبه، واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، وذلك بعد 24 ساعة من توليه المنصب.وأعلن عوض بن عوف، في بيان صحفي، عبر التلفزيون الرسمي السوداني، مساء الجمعة، عن إعفاء نائبه كمال عبد المعروف من منصبه.وأكد عوض بن عوف حرصه على تماسك المنظومة الأمنية في السودان.ويأتي ذلك بعد أن أدى وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، أمس الخميس، وذلك في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير.