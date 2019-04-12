الاحتلال يوجه تهماً للطفل الجريح محمد التميمي وعائلته تطالب بتدخل دولي





وكان الطفل التميمي قد تعرض لاصابة خطيرة في الرأس مطلع العام الفائت وخضع لعدد من العمليات الجراحية في فلسطين وجنوب افريقيا، ومن المنتظر استكمال العمليات الجراحية في الولايات المتحدة خلال العام الجاري، إلا أن قيام الاحتلال باعتقاله سيحول دون ذلك في حال استمرار اعتقاله.







وحذرت عائلة التميمي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل التميمي والذي يحتاج الى عناية طبية دورية ورعاية نفسية نظراً للارتدادات الصحية والنفسية التي لحقت به بعد الاصابة برصاص الاحتلال.







ودعت العائلة المنظمات الدولية والحقوقية الى ضرورة العمل الفوري على الافراج عن الطفل التميمي ليتمكن من استكمال العلاج في الخارج.







وكان جيش الاحتلال قد داهم عدداً من منازل قرية النبي صالح فجر اليوم واعتقل الطفل التميمي في حين احتجز عدداً اخر قبل اطلاق سراحهم، وقام بالاعتداء على المواطن محمود التميمي بالضرب وبغاز الفلفل الأمر الذي أدى الى فقدانه الوعي ما استدعى نقله الى المستشفى الاستشاري برام الله ولا يزال يخضع حتى اللحظة لعلاج مكثف.



رام الله - دنيا الوطنوجهت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عدداً من التهم للطفل الجريح محمد فضل التميمي وذلك بعد اعتقاله فجر اليوم من بيته في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، ومن بينها رشق الحجارة على قوات الجيش والمشاركة في أعمال عنف، ومن المنتظر عرضه على محكمة عوفر العسكرية يوم الأحد المقبل.