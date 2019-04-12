شؤون فلسطينية

بحر: التطبيع العربي مع الاحتلال خيانة لقضيتنا وتاريخ نضالها

بحر: التطبيع العربي مع الاحتلال خيانة لقضيتنا وتاريخ نضالها
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، أن التطبيع العربي مع الاحتلال خيانة عظمة لقضية شعبنا وتاريخ نضاله الطويل ولشهدائه وجرحاه واسراه.

وأكد بحر، خلال كلمة له في مسيرات العودة شرق البريج، أن التطبيع جريمة متكاملة الأركان وفق الأحكام والمقاييس الشرعية والقومية والعروبية والسياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية.

ولفت إلى أن المطبعون العرب منحوا الاحتلال الغطاء السياسي في مواصلة عدوانه القائم وتنفيذ مخططاته العنصرية بحق أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، كما أعطى التطبيع الضوء الأخطر في الاستمرار في التهويد والاستيطان وسفك الدماء وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وحصار غزة والانتهاكات الخطيرة التي يقترفها بحق مسيرات العودة وكسر الحصار.

وطالب بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف كافة أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن، موجهاً التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال ر لصمودهم الأسطوري أمام آلة القمع الصهيونية، مؤكدا وقوف شعبنا بكافة فصائله وقواه مع الأسرى في معركتهم مع الاحتلال.

وشدد على أن الأسرى لن يخوضوا معركتهم مع الاحتلال لوحدهم، مضيفاً: "لن نسمح للسجان الإسرائيلي الاستفراد بأسرانا، وإن أي مساس بهم وبحقوقهم سيواجه برد قوي من فصائل شعبنا الفلسطيني".

ولفت إلى أن الحرية ستكون قريبة جدا مع صفقة مشرفة رغم انف قادة الاحتلال، مبيناً أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، وأفشلت مخططات أمريكا بما يسمى صفقة القرن.

وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

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