الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تناقش تنفيذ برامج تعاون تنموية مشتركة بجنوب أفريقيا

رام الله - دنيا الوطنقامت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وضمن اطار خطة تحركها في القارة الافريقية لتعزيز حضور دولة فلسطين ومساهمتها في تنفيذ برامج تنموية لصالح دول الجنوب بعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين الافريقيين والدوليين في العاصمة بريتوريا.وبناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي فقد اجتمع الوفد الفلسطيني الذي يضم السفير هاشم الدجاني سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وسكرتير أول في سفارة فلسطين لدى جنوب افريقيا حسونه الدريملي، والملحق الدبلوماسي في الوكالة الفلسطينية خالد ابو قرع، بمدير عام دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية والتعاون السفيره زانيل ماكينا ومسؤول ملف فلسطين اسماعيل ايسو حيث تم البحث مع المسؤولين الافريقيين اليات تعزيز التعاون المشترك.وافاد مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري ان اللقاء كان فرصةً هامة لتقديم الشكر والتقدير لقيادة وشعب جنوب افريقيا على مواقفهم الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الدولية وخاصةً موقفهم الاخير في تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لجنوب افريقيا لدى دولة الاحتلال ولبحث ترتيبات القيام بيرامج تنموية مشتركة تصب في خدمة دول اخرى تقع ضمن اهتمامات واولويات الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز السياسات التنموية لدول الجنوب وذلك تنفيذاً للاهداف الانمائية الدولية ٢٠٣٠.بدوره عبر السفير هاشم الدجاني عن أهمية التعاون المشترك وأهمية البرامج الني تقوم بها الوكالة الفلسطينية وبشكل خاص مع جمهورية جنوب أفريقيا بصفتها الدولة المركزية والاكبر في مجموعة دول جنوب افريقيا والقادرة على الشراكة في مجالات الدعم الصحي والزراعي وغيرها والذي سيتم تقديمه لدول الجوار.وقد رحبت المسؤولة الافريقية بالوفد الفلسطيني واشادت بالدور الذي تضطلع به الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي كذراع اساسي للدبلوماسية العامة لدولة فلسطين معبرةً عن تقديرها لقرار القيادة الفلسطينية بانشاء الوكالة بالرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال واستمرار انتهاك حقوقه المشروعه وأكدت على اهمية برامجها في افريقيا وعلى استعداد الدوائر المعنية بخارجية جنوب افريقيا بما فيها دائرة جنوب أفريقيا للتنمية وهي الدائرة المعنية بالبرامج التنموية للانخراط بتعاون وببرامج مشتركة حيث تم الاتفاق على بلورة مقترح يتضمن خطة طريق لبرامج وأنشطة تنموية تستهدف دولاً افريقية اخرى سيصار الى تنفيذها خلال الفترة القادمة.كما التقى الوفد الفلسطيني بمنسق مكتب وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) محمد عاكف سيكيرسي ومساعدوه حيث تم البحث معهم في امكانية التعاون لتنفيذ عدد من البرامج في المحال الطبي والزراعي في الدول المجاورة لجنوب افريقيا بما فيها ليسوتو، ناميبيا، سوازيلاند، بوتسوانا وزيمبابوي.وأوضح الزهيري انه قد تم الاتفاق بين الوكالتين الفلسطينية والتركية والذي تجمع بينهما اتفاقية تعاون مشتركة على اعداد وثائق المشاريع والترتيبات الادارية اللازمة التي توضح طبيعة المشاريع وطبيعة الشراكة ليتم انجازها في اقرب فرصة ممكنة والتقدم باتجاه تحديد الاولويات المشتركة والشروع بتنفيذ برامج تنموية تعكس مصالح الطرفين لخدمة اطراف اخرى تقع ضمن خارطة الاولويات لكلا الوكالتين والبلدين.وأكد السفير الدجاني على اهمية الشراكة بين الوكالتين لتنفيذ مشاريع مشتركة حيث ان للوكالة التركية مكتب اقليمي في بريتوريا يمكن ان يساعد في تنفيذ برامج الوكالة الفلسطينية.