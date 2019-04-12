برلماني سوري ينسب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية للمخابرات السورية

رام الله - دنيا الوطن

عزا عضو سابق في البرلمان السوري، تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية التي كان من المتوقع أن تهبط على سطح القمر لعملية للمخابرات السورية.





وقال البرلماني السوري، أحمد شلاش، عبر فيسبوك، معلقاً على تحطم المركبة: "قلنا سابقاً أن عمليات المخابرات السورية ستفاجئ الجميع".





وأضاف شلاش: "ساحات المواجهة مفتوحة ولن أزيد أو أفصح أكثر".





يذكر أن المركبة الفضائية الإسرائيلية تحطمت قبل وصولها للقمر، وذلك إثر فقدان السيطرة عليها، حيث كانت تسعى إسرائيل لتكون رابع دولة بالعالم تهبط على سطح القمر.







