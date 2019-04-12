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دولي

ليبرمان يطالب بوزارة الجيش الإسرائيلية وصلاحيات أمنية تجاه غزة

ليبرمان يطالب بوزارة الجيش الإسرائيلية وصلاحيات أمنية تجاه غزة
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ (12)، إن زعيم حزب إسرائيل بيتنا وزير الجيش المستقيل أفيغدور ليبرمان سيطالب مجدداً بوزارة الجيش في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت القناة، أن ليبرمان سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتوقع تشكيله للحكومة المقبلة وزارة الجيش، وذلك للموافقة على الانضمام للحكومة المقبلة.

وأضافت القناة: "كما سيطلب ليبرمان من نتنياهو صلاحيات،  تمكنه من تغيير السياسة الأمنية تجاه غزة"، حيث يعتبر نتنياهو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة.

من ناحيتها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن هناك شخصان يرغبان في حقيبة الجيش الإسرائيلي عما غالانت وليبرمان، مشيرةً إلى أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بهذه الوزارة لنفسه.

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