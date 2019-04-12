حمد: مليونا غزي عبء لا تستطيع حماس تحمله وأبومازن يعيش على الأوهام

رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس غازي حمد، أن حركته تريد المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح، لافتاً إلى أن قطاع غزة عبئ على حماس.





وأضاف حمد، لقناة "الميادين": "حكم غزة بمليوني شخص يحتاجون للكهرباء والاقتصاد والغذاء عبئ عبئ لا تستيطع حماس أن تحمله، وقلنا لفتح تعالوا للوحدة لكنهم يرفضوا ذلك".





وتابع: "منطق الرئيس محمود عباس يا بتشيل يا بنشيل غير مقبول، ولازم نتشارك مع بعض واتفقنا على أن تكون كل خطواتنا قائمة على الشراكة".





وقال حمد: "لا يوجد جهات عربية تمنع أبو مازن من المصالحة والقرار بيده؛ ولكن للأسف بسبب التقارير السوداء التي تصل له يرى أن حماس تريد الاستئثار بقطاع غزة وللأسف هو يعيش على أوهام ليست صحيحة".



واستطرد: "استراتيجية السلام مع اسرائيل فاشلة وما تريده إبقاء الفلسطينيين تحت حكم ذاتي وبعض الامتيازات الاقتصادية، وإسرائيل لن تذهب إلا لحل اقتصادي، واتفاق اوسلو يجب أن ينتهي وتكون هناك شراكة وطنية".







وأشار حمد، إلى أن إسرائيل لديها تجربة مرة وصعبة مع غزة وجربت معنا الحرب والخنق الاقتصادي وكل وسائلها لم تفلح، متابعاً: "غزة شكلت سد منيع أمام دولة الاحتلال ونموذج قوي للهيمنة الإسرائيلية وتحسب ألف حساب بشأن شن حرباً على قطاع غزة".





واستكمل: "ذهبنا تجاه التهدئة لنخفف من أزمة السكان وعندما يكون هناك عدوان على غزة سنواجه الاحتلال، وإسرائيل اضطرت للتسليم بشروطنا وأجبرناها على القبول بها، وضغطنا على إسرائيل للتفاوض مع القوى الدولية وتقديم التنازلات، ولو استخدمنا كل قدراتنا وإمكانياتنا نستطيع أن نجبر إسرائيل بتنازل أكثر".







وحول صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، أكد حمد، أنه لا يوجد تقدم كبير بملف تبادل الأسرى، وأن مصر وأطراف دولية تتدخل لاتمام صفقة، مضيفاً: "يجب على إسرائيل ان تصلح ما أخطئت به في صفقة شاليط وإطلاق سراح من اعتقلتهم".



وبين حمد، أن إسرائيل لم تنجح في فرض القضايا الأمنية والسياسية على المقاومة الفلسطينية ولم تسمح الفصائل لإسرائيل بذلك، متابعاً: "ونستغرب الحديث أن التفاهمات جزء من صفقة القرن ولسنا سذج أو أغبياء لتمرير هذه الأفكار".





وأكمل: "الفصائل والسلطة الفلسطينية مُطلعة على تفاهمات التهدئة وللأسف الرئيس فارض قطعية مع الفصائل الفلسطينية ويغلق الاتصال مع حماس والجهاد الإسلامي".







وحول سلاح المقاومة، قال القيادي بحماس: "لم يتجرأ أحد طرح سلاح المقاومة على طاولة تفاهمات التهدئة ومصر مقتنعة أنه لا يمكن طرح هذه القضية على الفصائل الفلسطينية".









