الحية: تفاهمات التهدئة مازالت قائمة والمطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا عمره

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، أن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي ما زالت قائمة وحركته تتابعها عن كثب.





وقال الحية، في تصريحات صحفية، الجمعة: "لا مفر أمام الاحتلال إلا أن يلتزم بالتفاهمات، ويجب عزل الاحتلال لا تثبيته والتطبيع معه".



وأضاف الحية: "التطبيع مع الاحتلال يأتي طعنة في خاصرة أمتنا بنية تصفية القضية الفلسطينية، والتطبيع مع الاحتلال أحد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ونرفض التطبيع مع الاحتلال ونطالب أحرار العالم لرفضه".ودعا الحية لمزيد من حملات المقاومة ضد التطبيع مع الاحتلال، قائلاً: "مهما فعل المطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا من عمره".