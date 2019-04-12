الهيئة العليا لمسيرات العودة تُسمي الجمعة المقبلة بـ "يوم الأسير"

وأكملت الهيئة: "نؤكد على استمرار مسيرة العودة والحفاظ على سلميتها حتى تحقيق أهدافها، ونبارك للجبهة الشعبية القيادة العامة ذكرى انطلاقتها".





واستطردت: "ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في الجمعة القادمة تحت عنوان "يوم الأسير"".



رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار، أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خطر على الأمتين العربية والإسلامية، موجهةً التحية للحملة العالمية لمواجهة التطبيع.وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، إن العدو الإسرائيلي يتجاوز الأعراف والقوانين الدولية من خلال الاعتداء على الأسرى، داعيةً الراعي المصري لوقف الاعتداء الإسرائيلي بحق الأسرى.وأضافت: "ندعو أبناء الأمة إلى إفشال مخطط التطبيع ومنع الاحتلال من الوصول إلى العواصم العربية، ونستنكر تصريحات وزير الخارجية العماني الداعمة للاحتلال".