رضوان: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا ولن نهدأ حتى تحريرهم

قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات حركته، مضيفاً: "لن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم".





وأضاف رضوان، وفق ما أوردت وكالة (الرأي): "نوجه التحية لشهدائنا الأبرار ولجرحانا البواسل ولأبناء شعبنا الذين خرجوا بعشرات الآلاف في جمعة ( معا لمواجهة التطبيع) ليؤكدوا على رفضهم لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال".

وتابع: "ندعو أبناء شعبنا وأمتنا والمؤسسات الحقوقية والدولية لأكبر حملة تضامن مع أسرانا البواسل"، معبراً عن إدانة حركته كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنوأكمل: "التطبيع مع الاحتلال جريمة وانحدار أخلاقي وقيمي ويجرأ الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا، نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار عن غزة وتحقيق حق العودة وافشال صفقة القرن ومواجهة التطبيع مع الاحتلال".واستطرد: "الوحدة الوطنية هي فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة وعلى رأسها صفقة القرن".