نتنياهو لبيني غانتس: سنُعيد إسرائيل إلى الهدوء

رام الله - دنيا الوطن

كشف تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، عن اتصال هاتفي جرى بين بيني غانتس رئيس حزب "أبيض أزرق" وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وذلك عقب فوز الأخير في انتخابات الكنيست.



وقال غانتس لنتنياهو: "أدعو لتهنئتك على الإنجاز الذي حققته في الانتخابات، وأتمنى لك ولعائلتك وللإسرائيليين عيد سعيد".ورد نتنياهو: "شكراً لكم، أهنئكم بمناسبة العيد، وسنعيد إسرائيل إلى الهدوء، كل شخص في وظيفته". وفق ما أورده تلفزيون .وفاز نتنياهو في الانتخابات التي جرت الثلاثاء رغم المنافسة القوية من التحالف الوسطي واتهامات الفساد التي تلاحقه.وأعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم ، أنه سيبدأ يوم الاثنين بالتشاور مع جميع أحزاب "الكنيست" المنتخبة فيما يتعلق بهوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل.وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإنه من المتوقع ان يكلف ريفلين، نتنياهو بهذه المهمة، وبذلك سينطلق نحو ولاية خامسة في رئاسة الوزراء.