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الكشف عن آخر صورة للمركبة الإسرائيلية التي تحطمت في القمر

الكشف عن آخر صورة للمركبة الإسرائيلية التي تحطمت في القمر
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة "سبيس إل" الإسرائيلية عن آخر صورة التقطتها مركبة الفضاء (بيريشيت)، قبيل تحطمها، الخميس، أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر.

ويظهر في الصورة الأخيرة التي التقطتها المركبة وحصلت عليها وكالة (رويترز)، جانب من سطح القمر المليء بالبثور، مع الفضاء الأسود.

وفشلت محاولة "إسرائيل"، في أن تصبح رابع دولة في العالم تتمكن من إنزال مركبة على سطح القمر،  بعدما تحطم المسبار الذي أرسلته قبيل لحظات من هبوطه، وذلك بسبب عطل أصاب محركاته.

وقال منسق المشروع ومموله الأساسي موريس كان، عبر الفيديو من مركز المراقبة في تل أبيب: "لم ننجح، لكننا حاولنا بالتأكيد"، وقد كتب على الشاشة "لم تنجر المركبة الفضائية مهمتها الهبوط على سطح القمر بنجاح"، كما نقل موقع (سبق 24).



ونقلت وكالة (فرانس برس) عن كان قوله: "أعتقد فعلا أن ما حققناه أمر ضخم حقا، وأعتقد أنه يمكننا أن نكون فخورين بذلك".

وأثناء البث المباشر من مركز التحكم، كان ممكنا سماع أعضاء الفريق يقولون إن المحركات التي كان مفترضا أن تبطئ هبوط المسبار وتسمح له بأن يحط بسلام على سطح القمر قد أصابها عطل، وأن الاتصال بالمسبار انقطع.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء وجوده في غرفة التحكم حيث تابع مع السفير الأميركي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان محاولة الهبوط على سطح القمر: "إذا لم تنجح من المرة الأولى فحاول مرة أخرى".

وبلغت زنة المسبار "بيريشيت" 585 كلغ، وكان محملا بمعدات لقياس المجال المغناطيسي للقمر، في محاولة لفهم تكوين هذا الجسم المعتم.

وحتى الآن نجحت روسيا والولايات المتحدة والصين فقط بالرحلة التي يبلغ طولها 384 ألف كيلومتر (239 ألف ميل)، للهبوط على سطح القمر.

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