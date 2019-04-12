إصابة شاب بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية





وأدى ذلك لإصابة احد الشبان برصاصة معدنية في قدمه، والعشرات بالاختناق، وإنهم عولجوا ميدانيا.











رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، اليوم الجمعة.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بالرصاص المعدني المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والرصاص الحي في الهواء.