شؤون فلسطينية

إصابة شاب بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إصابة شاب بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية
مواجهات في كفر قدوم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما، اليوم الجمعة.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المسيرة بالرصاص المعدني المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، والرصاص الحي في الهواء.

وأدى ذلك لإصابة احد الشبان برصاصة معدنية في قدمه، والعشرات بالاختناق، وإنهم عولجوا ميدانيا.


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