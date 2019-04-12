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شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة بلعين الأسبوعية
مواجهات في بلعين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية.

وانطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون، جنوب القرية.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى الى اصابة عدد منهم بالاختناق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ومتضامنون أجانب، وذلك إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ولإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

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