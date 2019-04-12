السفارة الفلسطينية بتركيا: نتواصل مع السلطات لمعرفة ظروف وفاة المواطن أبو شملة





وسقط المواطن محمد كامل أبو شملة، من الطابق الرابع في أحد فنادق منطقه "ديدم" منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم، متأثراً بإصابته في مستشفى مدينة أيدن، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأعلنت السفارة أنها وفي الوقت نفسه ستباشر إجراءات نقل جثمانه ليوارى الثرى في أرض الوطن.



وتقدمت السفارة بأحر التعازي إلى عائلته، داعية الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.





رام الله - دنيا الوطنقالت سفارة دولة فلسطين لدى تركيا، إنها تواصل عملها مع السلطات التركية من أجل إنهاء التحقيقات الخاصة بحادثة وفاة مواطن فلسطيني.