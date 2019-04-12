صحيفة: إعلان ونشر تفاصيل (صفقة القرن) نهاية الشهر الجاري



وأشارت إلى أن الخطة التي لا تزال تفاصيلها طي الكتمان، تطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات، وتتطرق إلى قضايا جوهرية مثل مكانة القدس.



وكان المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات قال أمس: "ستعمل خطتنا على تحسين حياة الفلسطينيين بشكل كبير، وخلق شيء مختلف تماماً عما هو موجود".



وأضاف: "إنها خطة واقعية لتزدهر، تزدهر حتى لو كانت تعني حلولاً وسط، إنها ليست عملية بيع، إذا كانت الخطة غير واقعية فلا يمكن لأحد تنفيذها".



رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن قناة (ABC) الأمريكية، أن خطة التسوية الأمريكية، المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، سيتم الإعلان عنها، ونشر تفاصيلها، نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري.وبحسب الصحيفة، فإن القناة الأمريكية، أوضحت أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب تأكيد فوز زعيم حزب (الليكود)، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو بالانتخابات العامة لـ (كنيست)، وأن الإعلان عن تفاصيل الخطة، سيكون بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.وأشارت الصحيفة، إلى أن مصادر مطلعة بالبيت الأبيض، أكدت للقناة الأمريكية، أن هناك احتمالية لتأجيل موعد الإعلان ونشر تفاصيل الصفقة، لما بعد شهر رمضان، وعيد الفطر، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مصادر لها في واشنطن: توقعها أن يعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، بعد أن يشكل نتنياهو حكومته الجديدة.