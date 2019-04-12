مستوطنون يسرقون رأس غنم لمواطن في الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنسرق مستوطنون، اليوم الجمعة، رأس غنم للمواطن علي زهدي أبو محسن، من سكان الفارسة بالأغوار الشمالية، أثناء عودته من المراعي.وقال خيري أبو محسن، نجل المواطن، إن عددا من المستوطنين لاحقوا إحدى نعاج والده، ووضعوها داخل مركبة ولاذوا بالفرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يذكر أن المستوطنين يتعرضون لرعاة الأغنام الفلسطينيين في مناطق مختلة بالأغوار الشمالية، بحماية قوت الاحتلال.