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عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة

عشرات آلاف الجزائريين يطالبون برحيل عبد القادر من صالح من الرئاسة
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح
رام الله - دنيا الوطن
خرج عشرات الآلاف من الجزائريين في مظاهرة بالعاصمة، احتجاجاً على تولي عبد القادر من صالح رئاسة الدولة.

ورفض المتظاهرون ممارسة نظام بوتفليقة للعمل السياسي، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.

وشهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، صباح اليوم الجمعة، تعزيزات أمنية مكثفة، تحسبا لتظاهرات رافضة لتعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكثفت قوات الدرك الوطني الجزائري انتشارها على مداخل الطرق السريعة المؤدية إلى الجزائر العاصمة.

يأتي ذلك سعياً لمنع توافد المواطنين إلى العاصمة للالتحاق بالمظاهرات المزمع تنظيمها اليوم الجمعة.

ونقلت تقارير إعلامية صوراً تظهر شاحنات للدرك تستعد لنصب حواجز أمنية عبر الطرقات الرئيسية الرابطة بين العاصمة والمحافظات، متسببة بعرقلة حركة السير واختناق مروري حاد وتوقيف الحركة لساعات، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتظل قوات الأمن الجزائري في حالة تأهب كبير منذ تكليف البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة الجمهورية لمدة 90 يوما، يوم 9 نيسان/أبريل الجاري.

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