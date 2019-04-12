شؤون فلسطينية

حواتمة: نبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية بموسكو

حواتمة: نبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية بموسكو
الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف  حواتمة، أنه يبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، بأقرب فرصة ممكنة. 

وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي يزور موسكو على رأس وفد كبير من الجبهة الديمقراطية "نناضل من أجل القيام، وبأقرب فرصة ممكنة، بخطوة جديدة للقاء جديد في موسكو بين الفصائل الفلسطينية، وهذا هو موضوع مباحثاتنا الجارية في هذه الزيارة بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، و لنا لقاءات متعددة على مستويات عليا، وبالتالي نحن نعمل من أجل خطوات جديدة، وفي مقدمتها حوار جديد بأقرب فرصة ممكنة، في موسكو، لنبحث مرة أخرى، العلاقات الفلسطينية الفلسطينية وقضايا الوحدة الوطنية، ونبحث بقضايا تطبيق القرارات التي اتخذناها في مؤسسات منظمة التحرير، وبالإجماع الوطني أيضا". 

وأوضح حواتمة : " نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقعنا مع عدد من الفصائل على البيان المشترك الذي توصلنا إليه، لكن توجد فصائل أخرى، وهي أربع فصائل لم توقع عليه، لما فيها- حماس والجهاد الإسلامي . 

وأضاف الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: " عندما التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالفصائل في الخارجية الروسية، ناشدهم بان يضعوا الاعتبار الأول للمصالح الفلسطينية الكبرى والعليا، وان يضعوا اولا قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة ضرورة إنهاء الانقسام وان يراعوا تطوير العلاقات المشتركة الروسية الفلسطينية بما يخدم القضايا والحقوق الوطنية الفلسطينية الدولة المستقلة على حدود 4 حزيران 64 وعاصمتها القدس الشرقية" 

وتابع قائلاً: "بالإضافة إلى حقوق اللاجئين، والوصول الى حل سياسي وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي مع الأسف إن اربع فصائل لاعتبارات متعددة اقليمية وغيرها لم توقع".

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