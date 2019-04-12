شؤون فلسطينية

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة وسط نابلس دعما للأسرى

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة وسط نابلس دعما للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أدى المئات من المواطنين الفلسطينيين ظهر اليوم صلاة الجمعة في ميدان الشهداء وسط نابلس تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

 ووجهت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات محافظة نابلس الدعوة لتلك الفعالية في إطار برنامج مكثف على مدار أسبوعين للتضامن ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا خطيب الجمعة الشيخ محمد زيد الكيلاني مدير أوقاف نابلس إلى ضرورة إسناد الأسرى في إضرابهم المشروع لتحقيق مطالب إنسانية وطبيعية، من سجان لا يأبه بأوجاعهم وآلام أسرهم التي تكتوي بعذاباتهم.

وشارك العديد من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال في أداء صلاة الجمعة والاعتصام في أعقابها رافعين صور أبنائهم الأسرى.

وقال مظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية لمساندة الاسرى في محافظة نابلس إن وقفة اليوم رسالة من جماهير نابلس للعالم بأن الأسرى هم رأس اهتمام الشارع الفلسطيني، ولن يهدأ لهم بال إلا بتحررهم وتحقيق مطالبهم.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يسرقون رأس غنم لمواطن في الأغوار الشمالية

مستوطنون يسرقون رأس غنم لمواطن في الأغوار الشمالية

حواتمة: نبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية بموسكو

حواتمة: نبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية بموسكو

العثور على شاب وُجد مشنوقا بشقة قيد الإنشاء برام الله والشرطة تحقق

العثور على شاب وُجد مشنوقا بشقة قيد الإنشاء برام الله والشرطة تحقق

حواتمة: الانتخابات الإسرائيلية أوجدت وضعاً مركباً ونتنياهو ليس المقرر الوحيد لسياسة تل أبيب

حواتمة: الانتخابات الإسرائيلية أوجدت وضعاً مركباً ونتنياهو ليس المقرر الوحيد لسياسة تل أبيب

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

"الصحة" بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

شاهد: ثلاث إصابات إثر انقلاب سيارة في شارع الرشيد بغزة

شاهد: ثلاث إصابات إثر انقلاب سيارة في شارع الرشيد بغزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يسرقون رأس غنم لمواطن في الأغوار الشمالية

مستوطنون يسرقون رأس غنم لمواطن في الأغوار الشمالية

حواتمة: نبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية بموسكو

حواتمة: نبحث مع الجانب الروسي عقد لقاء جديد بين الفصائل الفلسطينية بموسكو

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة وسط نابلس دعما للأسرى

مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة وسط نابلس دعما للأسرى

العثور على شاب وُجد مشنوقا بشقة قيد الإنشاء برام الله والشرطة تحقق

العثور على شاب وُجد مشنوقا بشقة قيد الإنشاء برام الله والشرطة تحقق

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

"الصحة" بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

منوعات

&#34;طلاق الليل يمحوه النهار&#34;.. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

"طلاق الليل يمحوه النهار".. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة &#34;المنار&#34; من دون حجاب

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة "المنار" من دون حجاب

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

&#34;رجع وجه أختك&#34;.. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

"رجع وجه أختك".. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

عربي

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية &#34;إرهابية&#34; في سيناء

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية "إرهابية" في سيناء

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

&#34;الصحة العالمية&#34;: لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

تعزيزات أمنية بالعاصمة الجزائرية تحسباً لتظاهرات رافضة لتعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً

تعزيزات أمنية بالعاصمة الجزائرية تحسباً لتظاهرات رافضة لتعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً