مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة وسط نابلس دعما للأسرى

رام الله - دنيا الوطنأدى المئات من المواطنين الفلسطينيين ظهر اليوم صلاة الجمعة في ميدان الشهداء وسط نابلس تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.ووجهت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات محافظة نابلس الدعوة لتلك الفعالية في إطار برنامج مكثف على مدار أسبوعين للتضامن ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال.ودعا خطيب الجمعة الشيخ محمد زيد الكيلاني مدير أوقاف نابلس إلى ضرورة إسناد الأسرى في إضرابهم المشروع لتحقيق مطالب إنسانية وطبيعية، من سجان لا يأبه بأوجاعهم وآلام أسرهم التي تكتوي بعذاباتهم.وشارك العديد من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال في أداء صلاة الجمعة والاعتصام في أعقابها رافعين صور أبنائهم الأسرى.وقال مظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية لمساندة الاسرى في محافظة نابلس إن وقفة اليوم رسالة من جماهير نابلس للعالم بأن الأسرى هم رأس اهتمام الشارع الفلسطيني، ولن يهدأ لهم بال إلا بتحررهم وتحقيق مطالبهم.