ريفلين يبدأ الأسبوع المقبل مشاوراته مع الأحزاب الإسرائيلية توطئة لتكليف رئيس الوزراء



ويمنح القانون رئيس الوزراء المكلف مهلة زمنية لتشكيل حكومته 28 يوماً، مع امكانية التجديد بـ 14 يوماً إضافيا في حال تعذره تشكيل الحكومة في المدة الزمنية الأولى، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدوره قال رئيس حزب (كلنا) موشيه كحلون: إنه لا معنى سياسي لتصريحه، بأنه "لن يجلس في حكومة نتنياهو إذا قدمت ضده لائحة اتهام"، نظرا لعدد المقاعد الضئيل الذي حصل عليها الحزب.



هذا ونشرت لجنة الانتخابات المركزية الليلة الماضية النتائج النهائية للانتخابات، وتبين منها أن حزب (هايامين هاحداش) برئاسة نفتالي بينت واييليت شاكيد لم يتجاوز نسبة الحسم.





وارتفع عدد مقاعد (الليكود) إلى 36، بعد أن حصل على مقعد آخر، بينما فقد (يهدوت هاتورا) مقعدا واحداً.

ومن المتوقع أن يكلف ريفلين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو بهذه المهمة، وبذلك سينطلق نحو ولاية خامسة في رئاسة الوزراء.