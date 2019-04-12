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الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية "إرهابية" في سيناء

الأمن المصري يقتل إرهابييْن اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية "إرهابية" في سيناء
الجيش المصري في سيناء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية) الإخبارية: إن الأمن المصري أحبط هجوماً إرهابياً استهدف رجال شرطة قرب نفق أحمد حمدي في شبه جزيرة سيناء.

وأضافت عبر صفحتها على (تويتر): أن إحباط الهجوم جاء بعدما قتلت قوات الأمن إرهابيين اثنين كانا يستعدان لتنفيذ عملية إرهابية في سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس، إن قوات الأمن قتلت 17 "من العناصر الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمتين إحداهما في محافظة شمال سيناء، والأخرى في محافظة القليوبية.

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