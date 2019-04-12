شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

"الصحة" بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة
أحد مصابي مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة أن 271 شهيداً و16656 إصابة مختلفة، وصلت لمستشفيات قطاع غزة، منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 آذار/ مارس 2018.

وأضافت: أن الطوقم الصحية في المستشفيات والنقاط الطبية و المسعفين و الفرق التطوعية، مستمرون بتقديم رسالتهم الانسانية خلال الجمعة ال54 لمسيرات العودة اليوم شرق قطاع غزة.

ويستعد الفلسطينيون في القطاع، للمشاركة في جمعة "معاً ضد التطبيع" على الحدود الشرقية تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

أخبار ذات صلة

حواتمة: الانتخابات الإسرائيلية أوجدت وضعاً مركباً ونتنياهو ليس المقرر الوحيد لسياسة تل أبيب

حواتمة: الانتخابات الإسرائيلية أوجدت وضعاً مركباً ونتنياهو ليس المقرر الوحيد لسياسة تل أبيب

شاهد: ثلاث إصابات إثر انقلاب سيارة في شارع الرشيد بغزة

شاهد: ثلاث إصابات إثر انقلاب سيارة في شارع الرشيد بغزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

"الصحة" بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

&#34;الخارجية&#34; تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

الزهار للزعماء العرب المُطبّعِين: معركة وعد الآخرة سَتَسُوء وجوهكم أنتم وإسرائيل

الزهار للزعماء العرب المُطبّعِين: معركة وعد الآخرة سَتَسُوء وجوهكم أنتم وإسرائيل

منوعات

&#34;طلاق الليل يمحوه النهار&#34;.. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

"طلاق الليل يمحوه النهار".. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة &#34;المنار&#34; من دون حجاب

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة "المنار" من دون حجاب

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

&#34;رجع وجه أختك&#34;.. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

"رجع وجه أختك".. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

عربي

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

&#34;الصحة العالمية&#34;: لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

بعد رفض بيان بن عوف..المجلس العسكري بالسودان يعقد لقاءً مع القوى السياسية

بعد رفض بيان بن عوف..المجلس العسكري بالسودان يعقد لقاءً مع القوى السياسية

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية