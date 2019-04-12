"الصحة" بغزة تكشف عن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء مسيرات العودة





ويستعد الفلسطينيون في القطاع، للمشاركة في جمعة "معاً ضد التطبيع" على الحدود الشرقية تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة أن 271 شهيداً و16656 إصابة مختلفة، وصلت لمستشفيات قطاع غزة، منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 آذار/ مارس 2018.وأضافت: أن الطوقم الصحية في المستشفيات والنقاط الطبية و المسعفين و الفرق التطوعية، مستمرون بتقديم رسالتهم الانسانية خلال الجمعة ال54 لمسيرات العودة اليوم شرق قطاع غزة.