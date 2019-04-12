المجلس العسكري بالسودان: لا حلول لدينا للأزمة والحل يأتي من المتظاهرين ولن نسمح بالعبث





وقال في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم صباح اليوم الجمعة: إن الأولوية هي للأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن "أولويتنا الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وإدارة الحوار السياسي مع الداخل والخارج".





وأضاف رئيس اللجنة السياسية: إنه تم تشكيل لجان للأمن والخدمات والحوار السياسي، مؤكداً أن المجلس يدير حوارا لإخراج السودان من الأزمة.





وتابع: المشاكل الاقتصادية في السودان يتحمل مسؤوليتها النظام السابق الذي حكم لـ30 عاما، مشيراً إلى أن المجلس منفتح للحوار مع الجميع في السودان بما في ذلك الجماعات المسلحة.





وأكد الفريق زين العابدين أنه لو تحقق الأمن والاستقرار في مدة أقل من عامين سيتم تقليص فترة المرحلة الانتقالية، موضحا أن مدة السنتين هي لضمان عدم حدوث فوضى وهي خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق زين العابدين: إنه ليس لدى المجلس حلولاً لأزمة السودان فالحل يأتي من المتظاهرين.