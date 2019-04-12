الأمم المتحدة تدعو السودان لإطلاق سراح المحتجين والتحقيق في استخدام القوة

رام الله - دنيا الوطندعت ميشيل باشليه، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان يوم الجمعة السلطات السودانية، إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيمهم احتجاجات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في كانون الأول/ديسمبر.وقالت باشليه: "هذه لحظة حرجة جدا وحساسة جدا للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأضافت أن السلطات ينبغي أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.