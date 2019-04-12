إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة





وأدى ذلك إلى إصابة أحدهم برصاصة نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج.



رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شرق مدينة غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من المواطنين بالقرب من السياج شرق المدينة.