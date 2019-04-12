شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية
استيطان في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صباح اليوم مخاطبة عاجلة لمنظمة (يونيسف)، والمفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، بشأن اشتراكهما في تمويل مشروع "أوراسيا لتوصيل الكهرباء"، والذي يهدف إلى إقامة بنية تحتية لربط مصادر الطاقة بين إسرائيل وقبرص واليونان.

وقال "الأورومتوسطي": إنّ المشروع المتوقع تنفيذه في حزيران/ يونيو 2019 بميزانية تقدر بنحو 3.5 مليار يورو، لن يقتصر على ربط البنية التحتية للكهرباء بين المدن الإسرائيلية مع اليونان وقبرص، بل يشمل المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ خلق ودعم شراكات مع دولة تنتهك القانون الدولي-إسرائيل- منذ عقود يرقى إلى المشاركة في جرائم دولية، مستهجنًا مشاركة الاتحاد الأوروبي و"يونيسف" في تمويل ودعم المشروع الذي يشمل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس في ظل إدراكهما لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت الباحثة القانونية في الأورومتوسطي "أودري فيرديناند" إنّ على (يونيسيف) الالتزام بمبادئها الأساسية وأهدافها في خدمة الأطفال في مناطق النزاع، بدلًا من دعم مشروع يستفيد منه مستوطنون، هم نتاج لاحتلال غير قانوني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت "فيرديناند" أنّ (يونيسيف)، والذي يعمل سفير النوايا الحسنة لديها مديرًا تنفيذيًا للمشروع،  تقوم بأفعال تخالف المبادئ التي انطلقت من أجلها دون اكتراث، لافتة إلى أنها بذلك تساهم في انتهاك حقوق الأطفال بشكلٍ أو بآخر، على الرغم من أنها نفذت مشاريع عديدة لحماية حقوق الأطفال في الأراضي المحتلة.

وأضافت "فيرديناند" "أنّه في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على إنشاء مشاريع تعمل على تعزيز مصادر الطاقة لديها، فإنها تحرم الفلسطينيين من الوصول لاحتياجاتهم الأساسية كمرافق الطاقة والمياه النظيفة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماته الدولية، وعدم بناء شراكات مع جهة تنتهك القانون الدولي باستمرار، ومتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مدار سنوات طويلة".

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن استغرابه الشديد إزاء ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من سياسات متناقضة وممارسات غير حيادية، ففي الوقت الذي يمول فيه مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل مساعدة المواطنين، يمول في الوقت ذاته مشاريع تخدم المستوطنين غير الشرعيين، في تجاهل واضح لالتزاماته القانونية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر وبشكل جديّ في سياساته المنحازة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، وضرورة تغليب منطق حقوق الإنسان على أية مصالح أخرى.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية رسالته الاتحاد الأوروبي و(يونيسف) إلى إيقاف المشروع المقرر تنفيذه بين قبرص واليونان وإسرائيل، خاصة في ظلّ استمرار الأخيرة في توسيع أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ورفض تفكيك الوحدات غير القانونية القائمة.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

&#34;الخارجية&#34; تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة &#34;معاً لمواجهة التطبيع&#34;

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع"

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

&#34;الخارجية&#34; تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

منوعات

&#34;طلاق الليل يمحوه النهار&#34;.. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

"طلاق الليل يمحوه النهار".. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة &#34;المنار&#34; من دون حجاب

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة "المنار" من دون حجاب

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

&#34;رجع وجه أختك&#34;.. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

"رجع وجه أختك".. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

عربي

&#34;الصحة العالمية&#34;: لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم البشير

تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم البشير