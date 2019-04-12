تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق





وشدد السفير في حديثه على ضرورة رفض كل الضغوط التي تمارس على الحكومة البلغارية لنقل سفارتها الى القدس او افتتاح ممثلية دبلوماسية فيها تحت اي مسمى.





ومن جهة اخرى قدم المذبوح شرحا عن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بحق شعبنا وارضه، وعرض عددا من الامثلة عن خطاب الكراهية والعنصرية الموجه ضد الشعب الفلسطيني من قبل القيادة السياسية والدينية الاسرائيلية.





واكد على رفض إعادة تعريف مصطلح العداء للسامية عبر اضافة اليه انتقاد اسرائيل وانتقاد الصهيونية، وبين خطورة هذا الامر الذي سيجعل اسرائيل فوق المساءلة وفوق القانون الدولي، كما وان هذا الامر يعد خطرا على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان.









وأكد الرئيس البلغاري السابق ان السياسة الشعبوية لا تخدم الشعوب لا بل ستزيد من معاناتهم كما وان تلك السياسة لن تجلب لا الرفاهية والتقدم ولا الامن والسلام للدول والشعوب، وحذر من انحدار خطاب عدد من زعماء العالم نحو العنصرية والكراهية والشعبوية.

كما انتقد مواقف وخطابات نتنياهو واكد بان السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء الاسرائيلي لن تجلب السلام او الاستقرار الى المنطقة بل على العكس ستجر المنطقة بأكملها الى حرب كبيرة سيدفع ثمنها الشعب الاسرائيلي وشعوب المنطقة، واكد فخامته بأنه ابلغ نتنياهو شخصيا بهذا الموقف.



ومن جهة اخرى اكد الرئيس بليفنيلييف على موقفة الثابت المؤيد لحل الدولتين، مضيفا بأنه السيبل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.

كما أكد على ان القدس مدينة محتله ويجب التعامل معها وفق القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي تمنع افتتاح اي ممثليات دبلوماسية فيها تحت اي مسمى.

ومن جهة اخرى ابدى موافقته على خطورة توسيع تعريف العداء للسامية عبر اضافة انتقاد اسرائيل او انتقاد الصهيونية وأكد على رفضه الكامل لهذا الامر.

وأوضح المذبوح ما يجري في الشرق الأوسط والوضع الصعب القائم حالياً في فلسطين بوجود اليمين المتطرف والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة مما يضعف ويقوض فرص السلام.

رام الله - دنيا الوطناجتمع احمد المذبوح، سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس جمهورية بلغاريا روسين بليفنيلييف الأسبق، وذلك في مكتبه الواقع وسط العاصمة وصوفيا.وقدّم الرئيس السابق رؤيته السياسية حول ما يجري في العالم من أحداث ومتغيرات في السياسة العالمية وخاصة بعد إنتخاب ترامب، والتحديات التي يواجها الإتحاد الاوروبي، وظهور عدد القادة السياسيين الشعبويين في الاتحاد الاوروبي وتفشي خطاب العنصرية والكراهية لديهم.وأكد المذبوح في حديثه على اهمية احترام القانون والقرارات الدولية للمحافظة على الامن والسلم الدوليين، كما وأكد على ضرورة والتأكيد على اهمية الموقف البلغاري المؤيد لحل الدولتين والرافض لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك انسجاما مع القانون والقرارات الدولية ذات الصلة.