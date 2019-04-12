شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق
لقاء المذبوح مع رئيس بلغاريا السابق
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع احمد المذبوح، سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس جمهورية بلغاريا روسين بليفنيلييف الأسبق، وذلك في مكتبه الواقع وسط العاصمة وصوفيا.

وقدّم الرئيس السابق رؤيته السياسية حول ما يجري في العالم من أحداث ومتغيرات في السياسة العالمية وخاصة بعد إنتخاب ترامب، والتحديات التي يواجها الإتحاد الاوروبي، وظهور عدد القادة السياسيين الشعبويين في الاتحاد الاوروبي وتفشي خطاب العنصرية والكراهية لديهم. 

وأكد المذبوح في حديثه على اهمية احترام القانون والقرارات الدولية للمحافظة على الامن والسلم الدوليين، كما وأكد على ضرورة والتأكيد على اهمية الموقف البلغاري المؤيد لحل الدولتين والرافض لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك انسجاما مع القانون والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد السفير في حديثه على ضرورة رفض كل الضغوط التي تمارس على الحكومة البلغارية لنقل سفارتها الى القدس او افتتاح ممثلية دبلوماسية فيها تحت اي مسمى. 

ومن جهة اخرى قدم المذبوح شرحا عن الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية بحق شعبنا وارضه، وعرض عددا من الامثلة عن خطاب الكراهية والعنصرية الموجه ضد الشعب الفلسطيني من قبل القيادة السياسية والدينية الاسرائيلية.

واكد على رفض إعادة تعريف مصطلح العداء للسامية عبر اضافة اليه انتقاد اسرائيل وانتقاد الصهيونية، وبين خطورة هذا الامر الذي سيجعل اسرائيل فوق المساءلة وفوق القانون الدولي، كما وان هذا الامر يعد خطرا على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان. 

وأوضح المذبوح ما يجري في الشرق الأوسط والوضع الصعب القائم حالياً في فلسطين بوجود اليمين المتطرف والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة مما يضعف ويقوض فرص السلام.

وأكد الرئيس البلغاري السابق ان السياسة الشعبوية لا تخدم الشعوب لا بل ستزيد من معاناتهم كما وان تلك السياسة لن تجلب لا الرفاهية والتقدم ولا الامن والسلام للدول والشعوب، وحذر من انحدار خطاب عدد من زعماء العالم نحو العنصرية والكراهية والشعبوية. 

كما انتقد مواقف وخطابات نتنياهو واكد بان السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء الاسرائيلي لن تجلب السلام او الاستقرار الى المنطقة بل على العكس ستجر المنطقة بأكملها الى حرب كبيرة سيدفع ثمنها الشعب الاسرائيلي وشعوب المنطقة، واكد فخامته بأنه ابلغ نتنياهو شخصيا بهذا الموقف.

ومن جهة اخرى اكد الرئيس بليفنيلييف على موقفة الثابت المؤيد لحل الدولتين، مضيفا بأنه السيبل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.

كما أكد على ان القدس مدينة محتله ويجب التعامل معها وفق القانون والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي تمنع افتتاح اي ممثليات دبلوماسية فيها تحت اي مسمى. 

ومن جهة اخرى ابدى موافقته على خطورة توسيع تعريف العداء للسامية عبر اضافة انتقاد اسرائيل او انتقاد الصهيونية وأكد على رفضه الكامل لهذا الامر.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

الأورومتوسطي يخاطب (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي لوقف دعم مشروع يخدم مستوطنات إسرائيلية

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس على التوالي

&#34;الخارجية&#34; تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة &#34;معاً لمواجهة التطبيع&#34;

استعداداتٌ في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع"

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق غزة

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

تفاصيل اجتماع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا مع رئيس البلاد السابق

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل طفلاً ويعتدي على مواطن شمال غرب رام الله

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

إصابة شابين بالقدمين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات جنوب جنين

&#34;الخارجية&#34; تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

"الخارجية" تطمئن شعبنا على سلامة الجالية الفلسطينية وتتمنى للسودان السلام والاستقرار

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

عائلة الأسير عماد موسى تُناشد معرفة مدى خطورة إصابته جراء أحداث النقب

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

مواطن يناشد الرئيس بإصدار استثناء له بالعلاج في إسرائيل

منوعات

&#34;طلاق الليل يمحوه النهار&#34;.. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

"طلاق الليل يمحوه النهار".. أنجلينا جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هنا الزاهد تصدم الجمهور بتخليها عن أكثر ما يميزها.. هل بدت أجمل؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

هل ارتبط وائل كفوري بملكة جمال المغرب بعد انفصاله عن زوجته؟

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة &#34;المنار&#34; من دون حجاب

صورة أشعلت مواقع التواصل.. مراسلة "المنار" من دون حجاب

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

دنيا بطمة تكشف لأول مرة بداية علاقتها بزوجها: بدأت بعداوة

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

في لقطة رومانسية.. زوج أنغام يصلح لها الماكياج بنفسه أمام الكاميرات

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

صور تُنشر أول مرة لبنات محمود الجندي الذي كان يبعدهن عن الوسط الفني

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

3 نساء في حياة محمود الجندي.. إيمان وفشل وقصة حب

&#34;رجع وجه أختك&#34;.. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

"رجع وجه أختك".. شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

نجل فنان أردني مسيحي شهير يعلن إسلامه.. رد فعل والده مفاجئ

عربي

&#34;الصحة العالمية&#34;: لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

البشير حاول الهروب إلى دولة خليجية

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير

تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم البشير

تفاصيل الساعات الأخيرة في حكم البشير