"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

قالت منظمة الصحة العالمية: إن لديها خطط طارئة في حال نزوح عشرات إن لم يكن مئات الآلاف في ضوء التطورات في ليبيا.





وأضافت: لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) الإخبارية.



ودعا الاتحاد الأوروبي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى وقف هجومها على العاصمة طرابلس.



وتعطل بيان فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد يوما وسط خلاف بين فرنسا وإيطاليا بشأن كيفية التعامل مع الصراع المتصاعد.



ودارت مواجهات بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة فائز السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة قرب طرابلس يوم الخميس.



وقالت موجيريني في بيان: "الهجوم العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يعرض المدنيين للخطر بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، ويعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما لذلك من مخاطر حدوث عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة، بما في ذلك التهديد الإرهابي"، حسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأضافت: "يدعو الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه جميع الأطراف إلى وقف جميع العمليات العسكرية فورا. يجب على الجيش الوطني الليبي وكل القوات التي دخلت طرابلس أو محيطها الانسحاب، كما يجب الانصياع إلى دعوات الأمم المتحدة من أجل هدنة إنسانية".





رام الله - دنيا الوطن