صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع





























يشار إلى أن قوات الاحتلال تؤمن بشكل شبه يومي دخول عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما يتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية بأنها تسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود.

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية صباح اليوم الجمعة: إن 579 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال.