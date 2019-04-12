صور.. مصادر إسرائيلية: 579 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية صباح اليوم الجمعة: إن 579 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال.
قالت مصادر إسرائيلية صباح اليوم الجمعة: إن 579 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تؤمن بشكل شبه يومي دخول عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما يتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية بأنها تسعى لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود.
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